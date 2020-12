Winterlicht- en WinterChilss-activiteiten online en buiten: ‘Maak een wandeling’

BREDA - De harde lockdown is een feit, maar er zijn nog altijd ‘mooie’ dingen mogelijk, aldus de gemeente Breda die het programma Winterlicht en WinterChills door de coronamaatregelen heeft aangepast. ,,Een aantal activiteiten is omgezet naar online of we gaan naar buiten.”

De gemeente wijst jongeren en volwassen op (sportieve) activiteiten online en buiten die nog wel door kunnen gaan. ,,Binnen de regels en met gezond verstand zijn er nog veel dingen mogelijk. We kunnen in de buitenlucht wandelen en sporten. Weliswaar met het eigen gezin of in groepen van maximaal twee, maar dat betekent dat we ook de broodnodige beweging en sport op ons programma kunnen houden.”

,,Kinderen tot en met 17 jaar kunnen ook in verenigingsverband in de buitenlucht actief zijn. Of maak een wandeling door de stad met je gezin, schrijf je in voor een Bakkie Troost of doe mee aan een van de andere (online)activiteiten.”

Aangepast programma

Voor WinterChills geldt: ,,We gaan vanaf maandag 21 december coronaproof sport en bewegingsactiviteiten aanbieden voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar. Een aantal geplande activiteiten is uitgesteld totdat het weer kan binnen de regels. Maar er zijn veel online-activiteiten bijgekomen, en sporten kan buiten.”

Om te vervolgen: ,,Het initiatief rondom de Fifa toernooien gaat in ieder geval door, net als de DJ-school en Makersbase, die nu online is. Daaraan wordt nu de Tik Tok Challenge toegevoegd bij NAC. Ook X-kids sporten gaat buiten door. WinterChills heeft het programma samen met jongeren voorbereid, dat blijven we in het nieuwe jaar doen. Houd de websites in de gaten: www.winterlichtbreda.nl en winterchills.nl.”