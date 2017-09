Winterland en Serious Request blijven politiek Breda roeren: geheimhouding is nu struikelblok

BREDA - De afwikkeling van de kosten rondom Serious Request en Winterland blijft maar dooretteren in de Bredase politiek. De oppositiepartijen drammen: ze willen precies weten waar al het geld, 850.000 euro, aan besteed is.

Dat mag, stelt een gemeentewoordvoerder, maar dan in het geheim. Dat is echter tegen het zere been van de oppositie: ,,Dit zijn Poetin-praktijken.''

Hoe zat het ook alweer? De definitieve kosten voor Serious Request en Winterland liggen meer dan vijf ton boven het vrijgemaakte budget, blijkt uit een evaluatie van de evenementen die in mei naar buiten komt. Kosten die vooral aan veiligheid zijn besteed, is dan de uitleg van burgemeester Paul Depla. De oppositiepartijen nemen daar echter geen genoeg mee en bijten zich vast in het onderwerp.

Complete verantwoording

Breda'97, Volkspartij Breda, CDA, GroenLinks, BOB en Fractie Elbertse/Groeneweg willen een complete verantwoording met accountantsverklaring van de subsidie. Eerder werden wel verzamelfacturen naar buiten gebracht. ,,Gezien de omvang, impact en complexiteit is dit relevant'', stellen de zes in een recente brief.

Volledig scherm De definitieve kosten voor Serious Request en Winterland liggen meer dan vijf ton boven het vrijgemaakte budget, blijkt uit een evaluatie van de evenementen die in mei naar buiten komt. © Rob Voss WWW.ROBVOSS.NL Die verantwoording is er nu, maar het college brengt deze niet naar buiten. Raadsleden mogen de stukken inzien, maar moeten tekenen voor geheimhouding. ,,Je kunt er dus in de praktijk niks mee doen. Daarmee word je als raadslid feitelijk monddood gemaakt. Ook het Bredase publiek krijgt deze informatie dus niet. Moet subsidie-informatie, zeker in een gevoelig dossier als dit, niet altijd openbaar zijn? Ja, natuurlijk!'', zegt Basile Lemaire van Volkspartij Breda namens de oppositiepartijen. Hij spreekt van 'Poetin-praktijken'.

,,Een open debat over de kosten, maar ook over eigendomskwesties van de met subsidies gekochte attributen wordt zo geblokkeerd'', reageert Jos van Etten van Breda'97.

Bedrijfsgegevens

Volgens gemeentewoordvoerder David Slager mág het college de oorspronkelijke facturen met accountantsverklaring echter niet openbaar maken. ,,Dat zou in strijd zijn met de wet'', verwijst hij naar het eerste lid van Artikel 10 van de Wet Openbaarheid Bestuur. Daarin staat dat de overheid geen bedrijfsgegevens openbaar mag maken. ,,Dat kan immers betekenen dat de concurrentie in kan spelen op die kennis, bijvoorbeeld bij een aanbesteding.''