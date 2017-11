Wintereditie Ploegendienst: al 4000 kaarten verkocht

,,Van de vijfduizend kaarten zijn er nog duizend over", vertelt Tijn Kapteijns van Kairos Events, dat het festival organiseert. ,,We hoopten drieduizend kaarten te verkopen. Het is nog maar de eerste wintereditie. Maar als het zo doorgaat verkopen we uit."

Al drie jaar op rij wordt Ploegendienst in de lente georganiseerd in Breda. Eerst op Haveneiland, toen op Breepark en dit jaar was het evenement bij de Galderse Meren. Voor de eerste wintereditie was de organisatie op zoek naar een 'magische' locatie en kwam terecht bij de Asterdplas.

Het festival met house, techno en disco is overdekt, maar in de 'tussenruimtes' hoeft ook niemand kou te lijden. ,,Met vuurkorven en -schalen houden we iedereen warm", aldus Kapteijns. Voor de inwendige mens kunnen de feestgangers onder andere terecht bij de speciale 'Ploeg en Bezopie' bar.