Wint een dj het Bredase Blèèrfêêst (of een solist of tóch een kapel)?

Zunderts Mencia Sandrode krijgt bovenbouw havo

31 oktober ZUNDERT - Mencia Sandrode begint in Zundert met een bovenbouw havo. Dat heeft de school bekend gemaakt. Op dit moment is het op de Zundertse school alleen mogelijk om de laagste drie klassen havo-onderwijs te volgen. Dat verandert in 2021. Wie nu in groep acht zit, kan straks dus in Zundert een havo-diploma halen.