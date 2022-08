'Winstmodel gaat voor goede zorg': huisartsen ongelukkig met commerciële overnames zoals in Breda

Negen Poppelaars-kinderen, acht gouden bruiloften: ‘Meer dan genoeg om dankbaar voor te zijn’

ZUNDERT/ETTEN-LEUR/BREDA - Zelf had Luus Poppelaars één zusje. Dus was het even schakelen toen ze voor het eerst in het ouderlijk huis van haar man Wim kwam. ,,Negen kinderen. De massa schóenen die daar bij de deur stond!”

7 augustus