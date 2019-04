Winst Greenery lager door droogte en concurrentie

Reiziger geeft busvervoer in West-Bra­bant rapportcij­fer 7.9

13:09 De West-Brabantse reiziger is erg tevreden over het stad- en streekvervoer in zijn regio, blijkt uit onderzoek. Busmaatschappij Arriva scoort een 7,9 in het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek openbaar vervoer.