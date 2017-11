Winnaar Breda Startup Award 2017 verklapt de 5 geheimen van zijn succes

1. Tijdsgeest versus toekomstmuziek

Volgens Erik Schoones valt of staat elk ondernemersidee met de behoefte hiervoor in de hedendaagse praktijk. Toekomstige behoeftes zijn volgens hem vooral interessant voor later.

Tijdens het opzetten van De Röntgendokters besteedde hij dan ook veel tijd aan marktonderzoeken. "In eerste instantie begon dat met radiologen die merkte dat er behoefte was aan een bedrijf gespecialiseerd in röntgenfoto's."

Maar ook huisartsen werden door Schoones geënquêteerd, net als potentiële patiënten in de winkelstraat. "En zelfs dat is geen garantie dat het product haalbaar is."

2. Geduld, geduld, geduld

Geduld hebben. Schoones merkt dat sommige ondernemers verwachten dat hun product of dienst binnen een paar weken viraal gaat. De realiteit is volgens hem vaak anders.

Niet alleen duurt het opzetten van een onderneming zelf vaak vele maanden, ook klanten hebben vaak enige tijd nodig om een nieuwe startup te ontdekken. "Voor de goede orde, ik ben zelf net 6 maanden bezig. Ik zeg dit dan ook vanuit mijn 17-jarige ervaring als ondernemer."

3. Funny business

Zonder ondernemerszin is je startup volgen Schoones gedoemd te mislukken. Het opzetten van een nieuw bedrijf kent volgens hem namelijk een stuk minder plezierige kanten. "Financieel kan het heel spannend zijn. Misschien heb je een baan opgezegd of je huis ingezet. Het plezier moet dan aanwezig zijn om zo gefocust te blijven."

4. Spiegeltje spiegeltje aan de wand

Een individu met een goed idee maakt nog geen onderneming. Volgens Schoones is het dan ook van belang om op een gegeven moment de zolderkamer te verlaten. "Als ondernemer heb je altijd partners nodig. Is het niet financieel, dan wel om je idee te kunnen spiegelen." Dit geldt volgens Schoones ook voor patentgevoelige ideeën. In dat geval raadt hij wel aan om een geheimhoudingsplicht te laten tekenen.

5. JUST DO IT!!!

Aan het einde van de dag is elke nieuwe onderneming een sprong in het duister. Zonder ballen om die stap te maken kom je volgens Schoones nergens. Zelf kent hij genoeg mensen in zijn omgeving die overlopen van ideeën, maar simpelweg niet durven.

Het opzetten van zijn eigen eerste bedrijf herinnert hij zich als 'megaspannend'. "Ik had toen wel een escape, namelijk mijn leeftijd. Ik dacht ook al gaat het mis, ik heb nog een heel mijn leven voor me!"