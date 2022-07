Winkels in Bredase binnenstad blijven gesloten vanwege extreme hitte

Misschien heb je dit soort briefjes wel zien hangen in de etalages van Bredase winkels. Door de extreme hitte van aankomende dinsdag hebben verschillende Bredase winkeliers ervoor gekozen niet open te gaan. ,,We weten al dat het heel rustig wordt, dus hebben we besloten om dicht te blijven. Woensdag zijn we natuurlijk wel weer gewoon geopend”, zegt de eigenaresse van Moody's Musthaves in de Boschstraat.