Winkels in Breda mogen voortaan elke dag tot 23 uur open blijven

De gemeenteraad stemde donderdagavond in met een voorstel om dat mogelijk te maken. Kleine wijziging in het oorspronkelijke plan van de VVD: op 4 mei, Dodenherdenking, moeten de deuren om 19.00 uur dicht.

Met de ruimere winkeltijden (nu kunnen winkels elke dag tot 22.00 uur open zijn, op zondag tot 17.00 uur) moeten ondernemers meer vrijheid krijgen in wanneer ze de winkel open stellen. Tegenstanders, SP en BOB voorop, vrezen echter dat dit leidt tot oneerlijke concurrentie. Een oproep tot een referendum om Bredanaars te laten stemmen over deze kwestie kon eerder echter op weinig bijval rekenen.

'Geen noodzaak'

De coalitiepartijen waren flink verdeeld. Waar D66 zich vierkant achter de VVD schaarde, stemde naast SP ook PvdA tegen. Die laatste partij poogde het voorstel nog in te perken door enkel de sluitingstijd op zondag wat op te rekken naar 19.00 uur en de rest zo te laten zoals het nu is. Henk van der Velde: ,,Het voorstel gaat te ver, en wij zien geen noodzaak. We willen tegemoet komen aan winkeliers die zeggen: 'Op zondag willen we om 17.00 uur onze klanten de winkel niet uit sturen.''' De PvdA kwam echter steun te kort.

Wel zag de gemeenteraad noodzaak om na te gaan of pandeigenaren winkeliers al dan niet kunnen verplichten om open te gaan. Niet goed, meent D66, die het leeuwendeel van de andere partijen achter zich schaarde. Landelijke wetgeving hierover is in de maak, maar in Breda moet ook geïnventariseerd worden of dit soort contracten bestaan, zo is nu bepaald.

Laad- en losoverlast

Los leunend op de winkeltijdendiscussie wist Peter Elbertse (fractie Elbertse/Groeneweg) groen licht te krijgen voor een motie die de laad- en losoverlast van vrachtverkeer in de Zandbergweg moet beëindigen. Al lang een doorn in het oog van de wijk, zag ook een unanieme gemeenteraad. Ook andere knelpunten in de stad worden straks onder de loep genomen.