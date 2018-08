Winkels bij De Lunet? Winkeliersverenigingen houden hun hart vast

Commentaar

Om de een of andere reden lukt het de gemeente Breda niet om duidelijk te maken waarom het opeens een goed idee is om weer detailhandel toe te staan in het voormalige winkelcentrum De Lunet.



Tot voor kort was dat ondenkbaar. Er moesten en zouden kantoren en woningen op de hoek van Tramsingel en Lunetstraat komen. Winkels werden taboe verklaard en de bestemming veranderd. Nu ligt Breda in de clinch met de eigenaren van De Lunet, die vanwege deze wending een schadevergoeding van 9,6 miljoen euro eisen. Burgemeester en wethouders willen daar niet voor opdraaien. Als alternatief zeggen ze: de winkelbestemming mag terug op De Lunet.



Wat is er gebeurd dat de gemeente Breda zo’n draai maakt van 180 graden? Waarom is de komst van winkels in dit deel van de stad opeens geen bedreiging meer voor de middenstand in de omgeving? Onderzoeken naar de staat waarin de Bredase detailhandel zich bevindt laten stuk voor stuk zien dat het westelijk deel van de stad wel aan zijn taks zit als het om winkelmeters gaat.



Maar het college komt niet verder dan de mededeling, dat met deze ommezwaai ‘invulling wordt gegeven aan het opheffen van de planschade’. Maar dat is geen antwoord op de vraag: waarom zijn winkels in De Lunet nu opeens wel een goed idee?



Vorige week vroeg de advocaat van de eigenaren van het winkelcentrum zich af of Breda zijn eigen detailhandelsbeleid aan het verkwanselen is. Zo lang er geen duidelijk antwoord komt van het stadsbestuur, blijft dat de vraag.



