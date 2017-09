Winkeliers worstelen met aanpak agressieve klanten

Syrier Alzoubi kan weer schitteren in eigen restaurant in Breda

7:09 BREDA - De nieuwe verlichting hapert nog wat. Voor de rest is de zaak picobello in orde. In drie weken tijd omgeturnd van Döner Planet tot Syrisch restaurant, luisterend naar de exotische naam Bloem van Damascus. Ibrahim Alzoubi (33) kan weer schitteren in de keuken van zijn eigen restaurant.