Winkeliers en horeca aan de slag als pakketbezorger van Bredase winkels: ‘We gaan niet stilzitten’

BREDA - Bredase winkeliers en barpersoneel zijn maandag aan de slag gegaan als pakketbezorger voor winkels in Breda. ,,Onze zaken zijn toch dicht. Weer of geen weer, we bezorgen dezelfde dag nog thuis.”

Stilzitten dat kunnen de meeste ondernemers niet. Toen vorige week bekend werd dat ook de winkels hun deuren moesten sluiten vanwege de lockdown, besloten de ondernemers om een eigen bezorgdienst op te zetten. ,,Ik ga niet thuis zitten", zegt Gaston Creemers van kledingzaak Jean Bergé. ,,We hebben gekeken waar behoefte aan is en dat is een bezorgdienst voor de Bredase winkels. Daarnaast is het ook gezond en duurzaam om op de fiets pakketten rond te brengen.”

Quote We bezorgen de hele maand december en als het een succes is, gaan we ook in januari door Gaston Creemers, Ondernemersvereniging Breda

Post NL heeft het druk. Wij bezorgen dezelfde dag nog

Nanda Koomans van café 't Hart van Breda: ,,De horeca trekt samen op met de winkeliers. We gaan samen spullen van Bredase winkels aan huis bezorgen, omdat je bij Post NL niet weet of ze erin slagen om alle pakjes op tijd te bezorgen. Bij ons weet je zeker dat je het dezelfde dag nog in huis hebt.”

Het gaat de hele week regenen

De winkeliers en horecamensen bezorgen pakjes in de binnenstad op de fiets. ,,We hebben pech met het weer", zegt Creemers. ,,Het gaat de hele week regenen, maar als het ver fietsen is of als het grote pakketten zijn, dan mogen we de Piaggio Ape van bakkerij Pol lenen. Dat is een opvallend karretje waarmee we tevens de aandacht op onze actie willen vestigen.”

Vergoeding voor onkosten

,,Het is natuurlijk vooral een symbolische actie", zegt Koomans. ,,Het kost bijna meer dan dat het opbrengt. Gelukkig steunt de gemeente ons met een vergoeding voor de bezorgers en voor de onkosten.”

Creemers: ,,We willen op een positieve manier bezig blijven. Op deze manier helpen we de winkeliers die zo nog iets kunnen verkopen en die zeker weten dat hun pakje op tijd aankomt. En daarnaast zijn we zelf bezig. We doen iets en dat voelt goed.”

Genoeg mensen die willen bijspringen

De ondernemers hopen dat Bredanaars de handschoen oppakken en vooral bij de lokale winkeliers producten bestellen. Creemers: ,,We bezorgen de hele maand december en als het een succes is, gaan we ook in januari door.” Koomans: ,,Het staat los van de bezorging van maaltijden en bierpakketten. Dat gaat ook gewoon door. Met deze bezorgservice gaat het vooral om producten van Bredase winkels.” Creemers: ,,En mocht de fietsmand helemaal scheef gaan hangen vanwege de grote hoeveelheid pakketten, dan kunnen we makkelijk mensen bijschakelen. Ook cafés als Zeezicht hebben toegezegd dat ze dan bijspringen. Zo zie je dat corona ook iets moois voortbrengt en dat is de goede samenwerking tussen horeca en winkeliers. Dat moeten we blijven vasthouden.” Zie voor de deelnemende winkels: welkominbreda.nl