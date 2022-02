Winkeliers Bavel steunen aanpak dorpsplein, niet ten koste van parkeerplaatsen: ‘Dat kost ons klanten’

Slachtof­fers schietpar­tij Abeel­straat bekenden uit onderwe­reld: ‘Ineens begon hij te schieten’

BREDA - De schietpartij begin februari in de Abeelstraat in Breda, waarbij twee betrokkenen gewond raakten, lijkt voort te komen uit een ruzie in de onderwereld over een geldschuld. Een gesprek over betaling van het openstaande bedrag zou plotseling helemaal uit de hand zijn gelopen.

9:00