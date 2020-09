Winkelen zonder verpakkingen kun je leren bij de eerste Zero Waste Tour

BREDA - Bij welke winkels kun je boodschappen doen zonder dat er allerlei verpakkingsmateriaal om de groenten, pasta en andere producten zit? In 25 steden, onder meer in Breda, wordt er zaterdag een verpakkingsvrije wandeling langs lokale winkels gehouden.

De eerste Zero Waste Tour is opgezet door de Bredase Elisah Pals, die zelf al vier jaar voor 97 procent zonder afval leeft. De wandeling voert langs vijf Zero Waste winkels in Breda.

Afval drastisch verminderen

Het is de missie van Zero Waste om de hoeveelheid afval drastisch te verminderen. Wie minder spullen koopt die in plastic verpakt zijn, gooit ook minder plastic weg, zo is de gedachte. Deelnemers wordt aangeraden om een boodschappentas, lege potjes of bakjes, mee te nemen. Voor de wandeling in Breda hebben zich al 63 mensen aangemeld. Dat betekent dat de tour bijna vol zit.

25 Zero Waste Tours

Zaterdag 12 september van 10.30 tot 12.30 uur. Start- en eindpunt is café Kannen en Kruiken, Veemarktstraat 45 Breda. De tour is gratis toegankelijk. Aanmelden via Facebook Zero Waste Tour Breda. Er worden zaterdag 25 Zero Waste Wandeltours door heel Nederland gehouden. Zie de website: Zero Waste Nederland.