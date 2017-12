Bij de ingang aan de de Lange Brugstraat is het een drukte van belang. Sinterklaas blijkt hier tijdelijk zijn intrek te hebben ingenomen in het Disco paleis. Er worden koekjes versierd, glitternagels gezet en pietenmutsen geknutseld. Anne Koefhorst is voor het paleis in overleg met haar zoontje. Het mannetje wil wel op schoot bij de goedheiligman, maar durft niet zo goed.

De jonge moeder vindt de nieuwe Barones geslaagd. "Er zijn mooi veel nieuwe winkels, dat was ook wel nodig want het liep hier een beetje leeg." Koefhorst zou dan ook vaker komen als ze geen kleine kinderen had.

Tegenzin

Hetzelfde kan niet worden gezegd van Vincent van Noort. Met de handen tegen de kin wacht de Dordtenaar voor de Bershka. "Ik ben met mijn zus hier, met tegenzin", verklaart hij. Ondanks dat het winkelcentrum hem weinig doet noemt hij De Barones 'netjes'. Vooral het feit dat er een lunchroom is ziet Van Noort als een plus. "Een winkelcentrum moet eten hebben, anders kom ik niet."

Quote De Barones is een trekker. Als de kraaien van het dak vallen zie je hier nog steeds mensen. Caroline van Heusden

Teun Fransen van Koffie bij Teun is ook erg tevreden met zijn nieuwe locatie. De nieuwe huurder herinnert zich hoe hij twee jaar geleden nog 29 lege winkels telde in de Lange Brugstraat. Ondanks dat de koffietent nu een stuk groter en drukker is geworden probeert Fransen het persoonlijke vast te houden. "Bij sollicitatie zeg ik altijd: Als je het antwoord niet wilt weten moet je de vraag niet stellen."

Schoenen

Het enige dat het winkelcentrum nog zou kunnen gebruiken is volgens hem een goede schoenenzaak. Caroline van Heusden van sieradenwinkel Tierelantijn zit al sinds 1991 in De Barones en is daarmee huurder van het eerste uur.

Hoewel de jarenlange verbouwing de juwelier veel overlast bezorgde is ze gelukkig met haar beslissing om toch te blijven. "De Barones is een trekker. Als de kraaien van het dak vallen zie je hier nog steeds mensen. We maken een goede plus."