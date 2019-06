Winkelcentrum Barones bezorgd over toekomst Hudson's Bay Breda: ‘Het trekt mensen aan’

Stedelijk Museum Breda door scholieren: emotionele maskers & seksende homo sapiens

21:19 BREDA - In het Stedelijk Museum is dinsdag de tentoonstelling Past-Present-Future geopend. De expositie is zowel gemaakt als samengesteld is door scholieren van zeven Bredase middelbare scholen. Met de tentoonstelling laten de jongeren op persoonlijke wijze zien hoe verleden het heden beïnvloedt en hoe de toekomst, bekeken door jeugdige ogen, eruitziet.