Winkel Boerschappen sluit in Breda. Bestellen gaat voortaan via de app

De winkel is nogal klein

,,De winkel bij de Faam is nogal klein. We hebben te weinig opslagruimte", zegt een woordvoerder van Boerschappen. Het aantal mensen dat verse producten rechtstreeks van de boer wil aanschaffen, is de laatste maanden drie keer zo groot geworden. Boerschappen stelt wekelijks zo'n 4000 maaltijdboxen samen.

Eerst testen bij vaste klanten

,,Door het sluiten van de winkel is er meer ruimte voor opslag. Mensen kunnen bestellingen voortaan via de app doorgeven . Zo kunnen er ook makkelijk allerlei extra verse producten bij bestellen", aldus de woordvoerder. Binnenkort komt de app beschikbaar voor de iPhone of Android-telefoon. ,,We gaan deze nieuwe manier eerst bij de vaste klanten in Breda uitproberen. Eerst testen of alles loopt zoals het zou moeten lopen. Het grote voordeel voor ons is dat we meer ruimte hebben voor opslag en dat we meer producten kunnen aanbieden.”