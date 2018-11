Winford start particuliere middelbare school in Breda

BREDA - Een tweejarige brugklas, kleine klassen van twaalf leerlingen en: geen huiswerk. Twee jaar na de opening van basisschool Winford in de wijk Boeimeer, begint de scholengemeenschap voor particulier onderwijs nu ook een school voor voortgezet onderwijs in Breda.

De Winford Academy opent in augustus 2019 haar deuren in het pand aan het Stationsplein 2. De school biedt straks kleinschalig onderwijs aan voorlopig maximaal veertig leerlingen. Behalve havo en vwo, wordt ook op vmbo-niveau lesgegeven. Winford-decaan Elke Schellens: “Andere particuliere scholen bieden wel mavo aan, vmbo-t. Maar geen gemengde leerweg en kader. Wij gaan dat wel doen, omdat we het idee hebben dat die doelgroep buiten de boot valt.”

Maatwerk

Schellens benadrukt dat Winford zich kenmerkt door ‘maatwerk en kleinschaligheid’. Niet meer dan twaalf leerlingen in één klas. “En daardoor kunnen we goed inspelen op de persoonlijke behoeftes die per kind heel erg kunnen verschillen.”

Winford biedt sinds veertig jaar particulier onderwijs aan. Breda wordt de zevende school voor voortgezet onderwijs. Omdat Winford niet door de overheid wordt bekostigd, moeten ouders fors in de buidel tasten. Het schoolgeld varieert van een kleine 20.000 euro voor een jaar in de pré-brugklas tot bijna 24 mille in het vwo-examenjaar. Schellens: “Aan de kleinschaligheid en het maatwerk dat wij bieden hangt een prijskaartje. Dat klopt. Wij richten ons op mensen die voor hun kind op zoek zijn naar iets anders dan het reguliere onderwijs. Vaak gaat het om kinderen die extra aandacht nodig hebben om tot hun recht te komen. Of hoogbegaafde kinderen die niet voldoende uitgedaagd worden en vervolgens onderpresteren. Wij bieden hen onderwijs op maat.”

Brugklas

Nieuwe Winford-leerlingen zitten twee jaar in de brugklas voordat er een keuze wordt gemaakt. “Ze krijgen dus volop de tijd om te groeien. Pas als ze 14, 15 jaar zijn, kiezen ze wat bij hen past: vmbo, havo of vwo.”

Leerlingen zijn elke dag van half negen tot vijf op school. “En als ze naar huis gaan is alles af, ze krijgen dus geen huiswerk mee”, vertelt Schellens.

Docenten