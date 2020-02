Windschermen moeten het voor terrasganger Haven een stuk aangenamer maken

De horeca is al bijna drie jaar met de gemeente in gesprek over het probleem van de vervelende wind op sommige momenten. “Het is echt een tochtgat", zegt eigenaar René de Vos van Biercafé de Huiskamer. “Toen ik een paar geleden dit café overnam, was de eerste reactie die ik kreeg van een vriend die mij vroeg of er nu eindelijk iets tegen die wind ging gebeuren. Ik weet van andere mensen dat ze nooit hier gaan zitten omdat ze het hier veel te winderig vinden.”