Windmolens Minervum op verkeerde plek: kans op radarverstoring heli's Gilze-Rijen

BREDA - De initiatiefnemers voor drie grote windmolens op bedrijvenpark Minervum in Breda hebben hun plan ingetrokken. De molens staan in de aanvliegroute van helikopters van vliegbasis Gilze-Rijen, er is risico op radarverstoring. Er wordt nu gezocht naar een andere locatie, ook op Minervum.

De vergunningaanvraag voor de drie molens (schafthoogte 85 meter, met tip rotorblad 120 meter) is teruggetrokken, meldt Jeppe Koertshuis namens de Bedrijveninvesteringszone Minervum. Koertshuis is al enige tijd bezig de molens van de grond te krijgen. Het bestemmingsplan (2011) biedt ruimte, maar: ,,Het is een ingewikkeld verhaal. We moeten voldoen aan een zeker percentage als het om risico op radarverstoring gaat, we halen dat bij lange na niet.”

Chinooks

Het gaat daarbij om de Chinooks en Apaches die aanvliegen op de vliegbasis Gilze-Rijen. De windmolens staan in de weg. Koertshuis: ,,Indertijd had dat onderzocht moeten zijn, verwerkt in het bestemmingsplan. Dat is niet gebeurd. We lopen daar nu tegenaan.” De molens staan ingetekend ter hoogte van het bedrijf Abbott en iets hogerop. ,,We gaan nu op zoek naar andere locaties op Minervum, in de omgeving van Moleneind en Hoogeind. En we laten onderzoeken of het mogelijk is op de aangewezen locatie iets lagere molens te plaatsen, van zestig meter schafthoogte.”

Zonnepark

Er zijn nog kansen? ,,Zeker, we gaan er vanuit dat we hier op Minervum hoe dan ook groene stroom gaan leveren, in combinatie met het zonnepark op de Bavelse Berg‘’, wijst hij op de 80.000 zonnepanelen die op de voormalige vuilstort, aan de flank van Minervum. komen. Koertshuis verwacht dat TNO voorjaar 2019 met uitsluitsel komt, over waar de windmolens wel geplaatst kunnen worden. ,,De vertraging is jammer. Maar we hebben er vertrouwen in dat het goed komt. We zullen de energieopbrengst opnieuw moeten doorrekenen en modellen erop loslaten. Het is wel zo: hoe hoger de windmolens hoe meer opbrengst.”

Heusdenhout

Koertshuis: ,,Ons doel is en blijft energietransitie, daar kunnen we niet aan voorbij.” Hoe de groene stroom op het energienet komt en in hoeverre het bedrijvenpark en bewoners van Heusdenhout, Dorst en Bavel kunnen profiteren wordt nog onderzocht. De bouw van de molens kost tussen de 9 en 12 miljoen euro, voor het overgrote deel bekostigd uit subsidie. Een kleiner deel komt van participanten.