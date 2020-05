Windmolens in Brabant? Die moet FvD-gedeputeerde De Bie gewoon bouwen

Nicole Hoogwerf, een van de initiatiefnemers van de actie tegen het plan Energiepark A59 in Oosterhout, is niet per se een voorstander van Forum voor Democratie. Maar wanneer die partij, met Eric de Bie als energie-gedeputeerde, er voor kan zorgen dat er tussen haar woonplaats en Geertruidenberg geen windmolenpark verrijst, dan is dat mooi meegenomen. ,,Ik wil me niet in politiek mengen’’, aldus Hoogwerf. ,,Ik beschouw De Bie als gesprekspartner waar we niet omheen kunnen. De andere standpunten van Forum doen er niet toe.’’