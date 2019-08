Windmolen bij Breda soms stil, ook wanneer wind wel waait

Dat is een van de wijzigingen die is aangebracht in de plannen voor het windmolenpark dat zich langs de A16 uitstrekt tussen Belgische grens en Hollands Diep. Het idee dat er een turbine wordt gebouwd die op sommige momenten moet worden stilgezet, leidde tot vragen bij Willem Rutjes van de Forum voor Democratie-fractie in Provinciale Staten. Waarom bouw je die turbines zo dicht bij elkaar, vroeg hij zich gisteren in Den Bosch af. En wat kost dat?

Over vier jaar gesloopt

Volgens Erik Bruggink, windexpert van de provincie, gebeurt het wel eens vaker dat windmolens zo dicht op elkaar staan, dat ze bij een bepaalde windrichting moeten worden uitgeschakeld. Dat is om te voorkomen dat de turbulentie van de ene, de andere beschadigd. Het nog te bouwen Bredase exemplaar komt te staan bij een al bestaande turbine bij De Kroeten. Die laatste wordt over vier jaar gesloopt, omdat dan de vergunning is afgelopen, aldus Bruggink.