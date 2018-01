Windhaan Baarle-Hertog moet naar beneden

Van Poelje over duel met Vlissingen: 'Kor­te­ter­mijn­po­li­tiek versus visie voor de langere termijn'

10:00 Bij het hervatten van de competitie in de hoofdklasse keert Baronie-trainer Jurriaan van Poelje terug op bekende grond. In het seizoen 2015-2016 was hij namelijk trainer van Vlissingen. Na de 0-4 thuisnederlaag eerder dit seizoen is hij gebrand op revanche, maar ook realistisch. "Het is heel simpel," zegt hij. "Vlissingen heeft meer voetballende kwaliteiten dan wij, maar dat betekent niet dat wij niet kunnen gaan winnen."