Willy Gommeren (1949-2020) stond bekend als de 'man met de hamer' in volleybalwereld

8:21 BREDA - Het ging net iets minder slecht in Breda. Tilburg, Den Bosch, Maastricht. Dat zijn de winkelsteden die keihard door corona zijn getroffen. Onderzoeksbureau Locatus constateert dat ondernemers juist daar hun omzet enorm zien dalen of zelfs tot stilstand zien komen. Maar waar Breda meestal opduikt in de top tien van landelijke winkellijstjes, wordt de stad nu niet genoemd. Doet Breda het beter dan de rest, ook nu het kabinet de regels weer heeft aangescherpt?