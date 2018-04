Willem II-supporters krijgen rekening voor besmeuren trechterman

In de nacht van vrijdag op zaterdag is het kenmerkende kunstwerk langs de Bredase snelweg in de Tilburgse 'tricolores' geverfd. Het is een van de episodes in de vele pesterijen die de NAC- en Willem II-supporters inmiddels als een heuse tradities voeren in aanloop naar de derby. De Tilburgse fans rekenden zich rijk na de 1-2 overwinning op de buurman, maar lijken nu dus opnieuw de balans te kunnen opmaken.