Willem de Laat is de nieuwe voorzitter van het Bredase Ondernemersfonds

Bredanaars delen coronaver­ha­len met studenten Social Work: ‘Deze studie was nog nooit zo belangrijk’

2 juli BREDA - Een crisis als de huidige pandemie heeft veel invalshoeken. Voor eerstejaars mbo-studenten Social Work van de Curio-afdeling Zorg en Welzijn kwamen er meerdere bij elkaar. Ze kregen de opdracht mee om verhalen over corona in Breda op te tekenen. Die varieerden van heftig tot hoopvol, maar de studenten zagen ook in hoeveel ze zelf gemist hadden. ,,Eindelijk konden we de straat op, om te doen waarvoor we op deze school zitten.’’