Willem Alexanderplein in Teteringen: wat gaat er gebeuren?

Onder de woningen van Residentie Azurée is een winkelstrip te vinden, maar de panden staan bijna allemaal leeg. Daar wil eigenaar Kroonenberg Groep verandering in brengen: het vastgoedconcern wil de panden transformeren in zes woningen. Want: ,,Het Willem-Alexanderplein in Teteringen floreert niet voor ondernemers”, schrijven zij aan de gemeente. Of het gaat om koop- of huurwoningen is nog niet bekend. Volgens Kroonenberg Groep zullen woningen zorgen voor ‘levendigheid’ aan het plein en een ‘kwaliteitsverbetering’.