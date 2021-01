‘Willekeurige voorbijganger op straat neergestoken’ in Breda, verdachte opgepakt

Wil Breda verder met Chinese zusterstad Yangzhou? ‘Talloze dingen stellen me niet op mijn gemak’

14 januari BREDA - Gaat het beter met de mensenrechten in Yangzhou, de Chinese ‘zusterstad’ van Breda? Geen idee, zeggen burgemeester en wethouders. In de relatie heeft handel ‘in eerste instantie’ de boventoon gevoerd. Foute boel, zegt Peter Bakker, voorzitter van de GroenLinks-fractie in de gemeenteraad: ,,Er gebeuren talloze dingen die me niet op mijn gemak stellen.’’