Wilhelminastraat wil duurzame koploper worden

De plannen zijn nog in een pril stadium, maar het initiatief kan op enthousiasme rekenen van de gemeente. Sinds deze week is het ook omarmd door adviesbureau BRO. “We gaan onderzoeken of we een landelijke pilot met de Wilhelminastraat kunnen starten,” aldus directeur Guy Kersten van BRO, dat zich bezig houdt met ontwikkeling van binnensteden.

Winkels en horeca

In de Wilhelminastraat zijn vooral winkels en enkele horecazaken gevestigd, met daarboven woningen. De straat telt 41 panden met 32 eigenaren. Sinds vorig jaar is de straat een BIZ (Bedrijven Investeringszone), waarin alle eigenaren verenigd zijn. “Daardoor kunnen we gezamenlijk zaken goed aanpakken. Dat heeft al geleid tot plaatsing van enkele camera's en er zijn leidingen gelegd als voorbereiding voor glasvezel. Nu willen we doorpakken op duurzaamheid,” aldus Coen Bastiaansen, eigenaar van de winkel Gastronoom en BIZ-voorzitter.

Na contact met een deskundige over de mogelijkheden een C02-neutrale straat te realiseren, is Bastiaansen andere ondernemers gaan polsen. Vervolgens heeft hij er over gesproken binnen het Ondernemersfonds (waar hij bestuurslid is) en met de gemeente. Daarna heeft de gemeente BRO en de Wilhelminastraat aan elkaar gekoppeld.

Warmtepompen

Hoe de straat C02-neutraal moet worden, kan Bastiaansen nog niet exact aangeven. “Dan moet je denken aan een installatie met warmtepompen of warmte-koude opslag. Daar worden alle panden dan op aangesloten,” aldus Bastiaansen. Het vereist een forse investering, erkent hij. “Maar er zijn subsidies te krijgen en we verdienen het terug omdat de energierekening lager wordt.”

Ook directeur Kersten van BRO kan nog weinig zeggen over de technische kant . “Als het tot een pilot komt zullen wij vooral als procesbegeleider optreden en partijen bij elkaar brengen. Hier zitten veel aspecten aan, ruimtelijk, financieel , milieutechnisch.”

Imago