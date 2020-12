Wilhelminapark Breda kan op de schop: ‘Een mooi resultaat’

update Arrestatie­team schiet banden lek voor aanhouding van vuurwapen­ge­vaar­lij­ke man op A16 bij Prinsen­beek

15 december PRINSENBEEK - Door een politieonderzoek is de A16 maandagavond afgesloten geweest in de richting van Prinsenbeek naar Antwerpen. Op de snelweg is een man aangehouden.