Wildstroper op heterdaad betrapt in Zundert, vallen neergezet voor reeën

Presenta­tie bouwplan Moleneind West in Breda; goed voor circa 150 woningen

27 mei BREDA - De ontwikkelaars Van Agtmaal en Maas-Jacobs presenteren op maandagavond 31 mei in een webinar het nieuwbouwplan Moleneind West, gelegen in de oksel van de Tilburgseweg en de Nieuwe Kadijk. Het gaat om grofweg 150 woningen, waarvan 90 in een appartementengebouw (in de noordoosthoek van het gebied) en ongeveer 60 grondgebonden woningen.