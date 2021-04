Wildgroei vechtsportscholen aangepakt: ‘Je wilt je dochter toch niet naar iemand met een strafblad sturen?’

Bandwed­strijd T-Strijd 2021 maandag aangepast online van start

10 april De voorrondes - die maandag beginnen - worden vanwege de lockdown helemaal digitaal afgewerkt, zegt organisator Joep Gudde van Gebouw-T. ,,We hebben alle bands hier apart opgenomen en van elke band een soort minidocumentaire gemaakt met drie liedjes en interviews. Die zijn online te volgen van 12 tot en met 24 april via Facebook Live en www.gebouw-t.nl/live."