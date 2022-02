Wilde achtervolging over A16 door Brabant eindigt met bewuste botsing, politie deelt dashcambeelden

Horeca wil geen politie­agent meer spelen: ‘Stop met de coronapas’

BREDA - Het afschaffen van het coronatoegangsbewijs krijg steun vanuit de hoek van de horeca. Ruim zestig afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland, waaronder die in Breda, Bergen op Zoom en Roosendaal, pleiten voor het schrappen van de maatregel. ,,We zijn controleur of politieagent geworden in plaats van gastvrouw- of heer”, zegt de Bredase horecaondernemer Johan de Vos namens de KHN-afdelingen.

8 februari