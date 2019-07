Wild Romance swingt takken van de bomen tijdens opening Palm Parkies

Hoewel de eerste noot nog gespeeld moet worden loopt organisator Bas Witlox al tevreden rond op de Palm Parkiesdag. Achter de schermen is hij de afgelopen tijd vooral druk bezig geweest om het evenement bezoekersvriendelijker te maken. Zo kan er nu gewoon betaald worden met de pinpas in plaats van de eigen betaalkaart. Verder is het deze editie mogelijk om wijn en tequila in petflessen te bestellen. En de line-up? “We hebben dit jaar echt voor de muziek gekozen en niet op grote artiestennamen”, verklaart Witlox. Een bescheiden voorstelling van zaken want Wild Romance heeft, zowel met als zonder Herman Brood, toch een behoorlijke staat van dienst opgebouwd. Backstage vertelt bandleider Jan ‘t Hoen dat ze zeker nog zo’n 80 keer per jaar optreden. “We zijn een vriendenclub en zolang we overal zo’n publiek trekken blijven we spelen”, hierbij ook wijzend naar de duizenden ongeduldige fans voor het podium.

Dat Wild Romance vandaag de enige band is in het park zint de bandleider verder ook wel. Zo is er tijd om zowel oud Brood materiaal te spelen alsook hits van hun nieuwe cd No time. “Normaal spelen we altijd 8 a 9 bekende nummers, anders worden de fans boos.” Dat de Palm Parkies door alles en iedereen te bezoeken is past volgens ‘t Hoen verder perfect bij de geest van Wild Romance. “Herman hield van een divers publiek, het ging het het nooit om de kaartverkoop.” Het is overigens niet het enige concert dat in Breda op het programma staat. 8 november zal Wild Romance in de Mezz voor het eerst hun Veronica Tapes laten horen. Voor het zover is moet er wel eerst nog even een park worden weggeblazen met goede rock. Niet veel later speelt Wild Romance dan ook de takken van de bomen en kunnen zelfs de ganzen het niet laten een pasje te doen. Zomer 2019 in Breda is nu echt officieel van start.