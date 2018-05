Wil het nieuwe Rijsbergse wielrentalent nu opstaan?

Columnist Ad Pertijs betoogde in november in deze krant echter dat een écht wielermekka ook nieuwe talenten voortbrengt en dat ontbreekt volledig. ,,Dat was een geniaal idee, we zijn er gelijk mee aan de slag gegaan'', zegt Nico Mathijssen van Wielerdorp Rijsbergen.

Gistermiddag gaf coach Hans de Gruijter van Wielrenvereniging Breda een speciale proefles voor acht enthousiaste Rijsbergse jongens, op het parkeerterrein van VVR. Er wordt inderdaad met weemoed teruggekeken op vervlogen tijden.

Mannen als Janus Braspennincx, Koos Mathijssen, Piet Braspennincx, Sjef Jochems, Kees Haast, Johan van der Velde, Jacques Hanegraaf, Emiel Kerstens, Theo van der Velde, Jos van Aert. En de laatste profwielrenner van Rijsbergen, Sandra Rombouts, in het damescircuit. Maar zij stopte er in 2006 mee.

En sindsdien? Niets meer.,,Rijsbergen is een trots wielerdorp. Je merkt het aan alles dat wij in het kader van wielrennen doen, de herinneringen zijn nog springlevend'', vertelt Mathijssen. Maar naar de toekomst van het wielrennen keek de stichting niet, dat is de doelstelling ook niet. ,,We zijn geen wielrenvereniging en hebben ook geen faciliteiten in Rijsbergen.''

Want: de jeugd doet niet aan wielrennen in Rijsbergen. Ja, de 12-jarige Rens Schalk is sinds kort fanatiek bezig. ,,Meestal met mijn vader, maar vaak ook alleen. Het lijkt me zeker leuk om ook met leeftijdsgenoten te fietsen'', kaart hij desgevraagd aan.

Schalk voetbalde in de jeugd van Willem II, maar heeft in het fietsen zijn grote droom gevonden. ,,Omdat je individueel bezig kunt zijn, jezelf constant kunt verbeteren en altijd kan trainen wanneer je maar wilt.''

Optimistisch

Sandra Rombouts. © Kees Van Dongen Maar verder is het tennis en voetbal wat de jeugd in Rijsbergen doet.



Of, erger: veel kinderen doen niet aan sport. ,,Breda is het dichtste bij als het om wielrennen gaat. Het is maar een half uurtje, wij zijn best bereid onze jeugd erheen te brengen'', legt Mathijssen uit.



Dat zich nu acht jongens aangemeld hebben, stemt hem optimistisch. ,,Het zou pas dramatisch zijn als hier niemand was geweest. Het zou al geweldig zijn als er binnen een jaar bijvoorbeeld twee nieuwe jongens actief gaan worden.''

Ook het Rijsbergse bedrijfsleven toont zich volgens Mathijssen enthousiast. ,,Die zijn zo wielrenminded, die hebben er wel oren naar en steken er met liefde sponsorgeld in. ,,Tijdens de Rijsbergse Kermis, van 16 tot 19 juni, is er wederom een mogelijkheid om met de sport in aanraking te komen. Er wordt een pumptrackcircuit van honderd meter door de Sint Bavostraat uitgerold. ,,Je merkt dat jeugd wat meer spanning zoekt, niet alleen rondjes over asfalt wil fietsen, maar extra spanning zoekt.''

Maar er moet zeker aan getrokken worden, merkt Mathijssen. ,,Er zijn geen rolmodellen meer, zoals met het genoemde elftal. Vroeger werden de verrichtingen van Kees Haast gevolgd en droomde iedereen ervan ook met de Tour de France mee te doen. Werden er spontaan toertochten georganiseerd, omdat Haast het zo goed deed.''

Nieuwsgierig

Het is er allemaal niet meer, het verleden raakt verder en verder weg. Tot nu, wellicht. Schalk hoopt gauw een trainingsmaatje te vinden in Rijsbergen. Ze hoeven niet eens per se vrienden te worden, als er maar liefde voor het wielrennen is, als er maar serieus gefietst wordt.

Wellicht wordt dat Sepp Baremans. De 9-jarige toont zich oprecht nieuwsgierig naar de sport. Momenteel tennist en voetbalt hij, maar het wielrennen lijkt hem toch ook wel wat. ,,Ik hou van die snelheid, ik zou hier graag heel hard door Rijsbergen willen fietsen.''