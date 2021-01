Wil Breda verder met Chinese zusterstad Yangzhou? ‘Talloze dingen stellen me niet op mijn gemak’

BREDA - Gaat het beter met de mensenrechten in Yangzhou, de Chinese ‘zusterstad’ van Breda? Geen idee, zeggen burgemeester en wethouders. In de relatie heeft handel ‘in eerste instantie’ de boventoon gevoerd. Foute boel, zegt Peter Bakker, voorzitter van de GroenLinks-fractie in de gemeenteraad: ,,Er gebeuren talloze dingen die me niet op mijn gemak stellen.’’

Het is al bijna een half jaar geleden dat Bakker een bespreeknotitie presenteerde. Daarmee wil hij stedenband tegen het licht te houden. Vanavond komt het stuk aan de orde in de raad.

Niet zo nauw

Quote We hebben ooit de hoop gehad dat China meer op ons zou gaan lijken, maar het land wordt alleen maar assertie­ver. Peter Bakker, Fractievoorzitter GroenLinks Breda De relatie met de Chinese miljoenenstad is nu zo’n tien jaar oud, maar Bakker kan er niet aan wennen. Hij vraagt zich af of het wel zo’n goed idee is om vriendschappelijke banden te onderhouden met een land dat het niet zo nauw neemt met de rechtsstaat.

Bakkers scepsis is de afgelopen maanden niet kleiner geworden: ,,De Oeigoeren worden nog harder onderdrukt, het democratisch proces in Hong Kong wordt onder vuur genomen. We hebben ooit de hoop gehad dat China meer op ons zou gaan lijken, maar het land wordt alleen maar assertiever.’’

Het college heeft ook nagedacht over de stedenband. Het laat weten dat het stadsbestuur zich in eerste instantie vooral bezig hielden met handelsmissies. Of de stedenband de mensenrechten in Yangzhou heeft verbeterd? ,,Wij hebben geen beeld of dit gunstiger of ongunstiger is dan elders in China.’’

Actief de ruimte

Wel wordt er in Breda iets gedaan om de problemen met de mensenrechten in China op de kaart te zetten. Er is volgens het college ruimte geboden aan artiesten die in China niet aan de bak kunnen. Bovendien wordt er ‘actief ruimte gegeven aan een kritisch geluid’ bij het Chinese paviljoen dat in het Valkenberg komt te staan. Dat gebouw is een geschenk van de stad Yangzhou.