Wijzerplaten komen terug op toren Grote Kerk Breda

Van der Valk wil ‘exclusief’ hotel in Breda

7:00 BREDA - Er zijn opnieuw plannen voor een Van der Valk Exclusief-hotel in Breda. Volgens Henk-Jan Visscher van Rokade Planontwikkeling is er een concrete locatie in beeld voor een hotel van 160 tot 180 kamers. Om welke locatie het gaat, wil hij nog niet zeggen. “In mei hopen we daar meer over te kunnen vertellen”, aldus Visscher.