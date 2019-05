Wijkvernieuwing Heuvel rukt op: nu zijn de Peutzflats aan de beurt

BREDA - De wijkverniewing in de Heuvel in Breda dendert voort. Met groot materieel is begonnen met de sloop van de zes blokken met karakterisitieke Peutz-flats aan de Roggeveenstraat, Hudsonstraat en aan het Planciusplein. Er wordt tot aan de bouwvak gewerkt, eind dit jaar komt de slopershamer dan aan op het Planciusplein.

Het gaat om ruim tweehonderd portiekflats van de toenmalige architect Frits Peutz, die de vroeg-naoorlogse wijk op papier zette. Leuke en speelse portiekflats met trappetje en souterrain; in het oogspringende bouw. Maar kijkend naar de klimaatdoelen en het huidige energielabel valt de bebouwing volgens woningcorporatie WonenBreburg niet up te date te krijgen, sloop is onafwendbaar.

237 eengezinswoningen

De wijkvernieuwing in de Heuvel is in 2013 ingezet met sloop van woonblokken aan de Montesorristraat, Rijpstraat en Nansenweg. In totaal, met ook de Peutzflats, gaat het om sloop van 450 portiekwoningen. Er komen met de tijd 237 eensgezinswoningen en 110 appartementen (sociale huur) terug. Op de plek van de 70 jaar oude Peutzflats komen ruim opgezette buurtjes terug. In de sfeer van de oude bebouwing, met gevoel voor ruimte en groen, zoals Peutz het voorstond.

Koop- en huurflats

Bestond 70 procent van arbeiderswijk de Heuvel uit sociale huur, dat wordt van lieverlee omgebogen in vijftig procent. Dat betekent een versterking met midden en hogere inkomens. Het sfeervolle Dr. Struyckenplein met koop- en huurflats en winkels en horeca onderin geldt als nieuwe hart van de wijk. De huurders die van oudsher in de Peutzflats wonen verhuizen met hulp van woonconsulenten van WonenBreburg naar een nieuwe stek. De uitplaatsing, ook van tijdelijke huurders die via Ad Hoc-beheer in de flats wonen, verloopt volgens WonenBreburg voorspoedig.

Volledig scherm Na de Roggeveenstraat zijn de Hudsonstraat en de flats aan het Planciusplein aan de beurt. © Perry Roovers MaRicMedia