Wijkreünie Tuinzigt: ‘Voor altijd een verbindende factor’

BREDA - Een schoolreünie wordt met regelmaat georganiseerd. Net als een café-, werk- of familiereunié. Een nostalgisch samenzijn voor een hele wijk klinkt vrij uniek. Maar dat is Tuinzigt dan ook.

De reünie wordt gehouden op zondagmiddag 9 oktober, in café Het Witte Schaap aan de Wegedoornpage. De organisatie is in handen van Christ van Althuis, Frenk van der Zanden, Ivonne en Mart Peeters-Van den Broek en Ad van den Muijsenberg. ,,De basisscholen, het voetballen en vooral ook de drumband Rozenkransschool (DRS) waren een voor altijd verbindende factor in het leven van velen van ons”, zeggen ze.

Aanvankelijk was het de bedoeling om alleen een drumband-reünie te organiseren. Al snel kwamen ze erachter dat als je het over DRS hebt, je het over de hele buurt hebt. ,,Iedereen was veel meer met elkaar verbonden.”

Grote gezinnen

Ze zijn 60-plus, stammen nog uit de tijd dat er buiten gespeeld werd. Dat er in Tuinzigt voornamelijk grote gezinnen woonden, die het niet breed hadden. Christ van Althuis: ,,Maar wat waren we gelukkig met wat we hadden, we wisten niet beter! Alle respect voor onze hardwerkende ouders.”

Lees verder onder de foto

Volledig scherm De Pijnboomstraat rond 1970, gezien vanuit het zuiden met vooraan links de Rozenkransschool, waar de DRS drumband ook repeteerde. © Stadsarchief Breda

Het was een tijd waarin iedereen in Tuinzigt voor elkaar klaar stond. En stáát benadrukken ze, wat dat betreft is in hun volkswijk weinig veranderd. Mooi voorbeeld: bij het overlijden van een buurtgenoot gaan vrijwilligers langs de deur voor een bijdrage voor afscheidsbloemen. Een oude traditie, die nog altijd in stand gehouden wordt.

Ad Romijn en Pim van Ginneken

Uit liefde voor hun wijk is de reünie in het leven geroepen. Iedereen, die tussen pakweg 1940 en 1990 in Tuinzigt geboren is, is van harte welkom in Het Witte Schaap. De feestelijke middag wordt gepresenteerd door het bekende duo Ad Romijn en Pim van Ginneken en er is muzikale omlijsting. De entree is gratis, vol is vol. De reünie duurt van 13.30 uur tot circa 18.00 uur.

Volledig scherm Avondvierdaagse in Tuinzigt in 1977.