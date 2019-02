Wijkraad Noord Breda over bouw moskee: ‘Hoe vertrouwen herstellen?’

Verhullend

Eerst zou er een gebedsruimte komen in het voormalige politiepand aan de Vlaanderenstraat met ontmoetingscentrum ernaast, later is dat omgebogen in nieuwbouw van een moskee. Van den Berg, die overigens niet tegen een moskee is: ,,Wij hebben bij verschillende bijeenkomsten in de wijk over de komst van de moskee een groot deel van de bewoners horen klagen over vervreemding. Wij roepen u op serieus te kijken naar de negatieve effecten van het woningtoewijzingsbeleid.” Er is in zijn ogen te weinig aandacht geweest voor het ‘eenzijdige inplaatsingsbeleid van statushouders in de afgelopen decennia waardoor de wijk van kleur is veranderd en voor de gedeeltelijk falende integratie’.