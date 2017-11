Wijkraad Heusdenhout: nieuw leven met werkgroepen

Hartje Breda: Laat de engelen je begeleiden

26 november Nee, zweverig is het niet. Althans, dat beweren organisator Karin Meeng-Vink, bezoekster Mirjam Bossink en medium Pieter Leijten, als het gaat over het Engelen Festival in Zuiderlicht, aan de Kloosterlaan. ,,Engelen spelen ook een rol in het dagelijks leven. Als ik een parkeerplaats zoek, wijzen ze me de weg”, glimlacht Meeng-Vink.