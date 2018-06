Wijkraad Breda Noord over komst Turkse moskee: 'Vertrouwen is de basis'

BREDA - De wijkraad Breda Noord staat positief tegenover de komst van een Turkse moskee in de Vlaanderenstraat, maar is net als enkele buurtbewoners kritisch over de rol van de gemeente. Waarom spreekt de gemeente pas nu over moskee? En hoe zit het met parkeren?

Het Turks cultureel centrum dat twee jaar geleden landde in een voormalig politiekantoor wordt uitgebreid met een moskee voor 300 mensen. Voorzitter Leo van den Berg van de wijkraad: ,,Een belangrijk deel van de Turkse gemeenschap woont in onze wijk. Het is goed dat zij een eigen gebedsruimte krijgt die recht doet aan hun plek in onze samenleving.''

Geen gesloten bolwerk, maar open naar de buurt toe, vervolgt Van den Berg. Hij ziet wel een uitdaging: ,,Zowel voor het moskeebestuur als voor de bewoners. Vertrouwen over en weer is de basis.''

Taboe

De voorzitter: ,,Toen het pand destijds werd gekocht en de eerste plannen bekend werden, spraken ambtenaren steevast over een multifunctioneel of multicultureel gebouw met gebedsruimte. Het woord moskee was taboe, ook al spraken de initiatiefnemers zelf wel over een moskee. Wij hebben moeite met een overheid die met meel in de mond spreekt. De krampachtige manier waarop de gemeente reageert, schept juist een sfeer waarbij bewoners het gevoel krijgen dat ze op het verkeerde been worden gezet. Noem gewoon man en paard en zeg waar het op staat.''

Afspraak

De gemeente stelt dat de benaming moskee is overgenomen uit de bouwaanvraag, een woordvoerder: ,,Eerst was dat multicultureel centrum, nu noemt het bestuur het zelf moskee. Voor de functie van het gebouw maakt dat niet uit.''

De gemeentewoordvoerder over parkeeroverlast waar enkele buurtbewoners zich over beklagen: ,,De afspraak met het bestuur van het centrum is dat zij bij bijeenkomsten die meer publiek trekken verkeersregelaars inzetten. Dat zijn overigens vaak openbare, feestelijke bijeenkomsten bedoeld ook om de banden met de buurt aan te halen.''