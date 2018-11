Wijkbewoners Breda vragen om beraad met B en W over komst Turkse moskee

BREDA - De gemeente Breda krijgt een deel van de bewoners in wijk Wisselaar niet mee in de komst van een Turkse moskee. Een groep dringt in een brief aan B en W aan op beraad over de situatie, liefst zo snel mogelijk.

Recent is een omgevingsverlening verleend voor de bouw van de moskee, met minaret en zestig parkeerplaatsen. De moskee komt naast een voormalig politiepand dat de Turkse stichting wil verbouwen tot ontmoetingscentrum. De bezwaartermijn loopt tot 9 november.

Folderactie

Bewoner Koos Gouka zegt dat na een folderactie in de wijk ruim tachtig bewoners achter een bezwaarschrift staan. ,,En er zijn meer bezwaarschriften ingediend. Sommige mensen voelen zich belazerd door de gemeente, anderen zijn bang dat de tegenstellingen in de wijk alleen nog maar groter worden. Het is al een kwetsbare wijk, waarom nou net hier een moskee bouwen.”

Invloeden

Wat de mensen volgens hem vooral steekt is dat de term ‘moskee’ pas in later stadium door de gemeente is gebruikt. ,,Maar ze hebben ook moeite met invloeden van de Turkse regering. Het gaat ons niet om het geloof, maar om de bouw van de moskee die net als in Oosterhout en Rijen onder de stichting Diyanet valt. De stichting die weer onder het Turkse ministerie van godsdienstzaken valt. Staat dit niet op gespannen voet met de scheiding van kerk en staat en de Nederlandse wetgeving?”

Quote We weten dat Turkije zich schuldig maakt aan grove schendin­gen van mensenrech­ten. Koos Gouka, Bewoner wijk Wisselaar

Mensenrechten

Gouka: ,,We weten dat Turkije zich schuldig maakt aan grove schendingen van mensenrechten. Met enige regelmaat ervaren we dat in de aangesloten moskeeën direct of indirect uitgedragen wordt wat Turkije vindt. Is het wenselijk dat we in Breda een organisatie faciliteren met die achtergrond en relatie met Turkije?”

Niet gewenst

B en W laten via een woordvoerder weten dat er al een gesprek gepland staat, waar bewoners en organisaties in de buurt zich voor kunnen aanmelden. ,,Tijdens de informatiebijeenkomst van september bleek al dat sommige omwonenden nog vragen hebben of zich zorgen maken. We bespreken bij die bijeenkomst samen wat leeft in de wijk en wat mogelijk is om te verbeteren.” Gouka: ,,Ik ga niet naar dat overleg. De gemeente gaat uit van de bouwvergunning die is verleend. Dat is niet ons vertrekpunt, ons verhaal. De gemeente had ons eerder moeten horen.”



Woordvoerders van de Turkse stichting lieten eerder weten dat de moskee weliswaar onder Diyanet valt, maar dat financiering vanuit Turkije niet gewenst is.