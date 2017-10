Wijkagent Rachid is internethit: 'Ik word meteen herkend in Breda'

BREDA/TETERINGEN - De Bredase wijkagent Rachid al Kahja is een enorme hit op Instagram. Hij kreeg 1500 volgers in amper twee maanden tijd. Rachid wordt dagelijks herkend op straat. Hij vertelt over het belang van sociale media voor de politie, omgaan met jongeren, zijn passie voor het politiewerk én zijn Marokkaanse roots.

Jongeren komen langs op het bureau om te kijken of hij er is. Ze rennen de kroeg uit, om met hem op de foto te gaan. Nee, het gaat hier niet over een bekende Nederlander, maar om de Bredase wijkagent Rachid al Kahja (34).

Deze volgers kwamen gezellig mij even een fijne nachtdienst toewensen op het bureau. Betere begin van je dienst kan bijna niet😃. Helemaal top, bedankt!!🤗👍. #nachtdienst #Horecadienst #openbareorde #wijkagent #teteringen #teammarkdal #bredacentrum #jeugdagentenmarkdal Een foto die is geplaatst door null (@wijkagent_teteringen) op 21 Oct 2017 om 12:06 PDT In augustus kwam een collega met het idee om Rachid, als wijkagent, een Instagrampagina te geven. ,,Mijn eerste reactie was: straks gaat niemand me volgen. Maar ik zag wel snel het nut: ik kan mensen via Instagram laten zien waar een wijkagent zich mee bezighoudt.” Dat is de toekomst van de politie, denkt hij. ,,We moeten mensen betrekken bij wat we doen. Een collega vroeg laatst: Maak je nou alweer een filmpje? Ja! Al is het maar een aantal seconden, ik wil dat mensen weten dat we er zijn.”

Drempel

Quote Ik wil benaderbaar zijn. Wijkagent Rachid al Kahja Op Instagram vertelt Rachid openlijk over geweld in de Namenstraat, alcohol- en drugstests in de horeca, kinderen met nepwapens in de straten van Teteringen. ,,Via sociale media is de drempel lager. Ik merk dat vooral jongeren me volgen. Ze stellen me vragen. Waarom we dingen zo aanpakken. Soms komen ze met tips, problemen die er spelen. Ik vraag me af of je met een dia in een schoolklas hetzelfde bereik hebt.”

Rachids werk is zijn passie, vertelt hij op zijn ‘wijkagentdag’; de woensdag die hij vult om rond te kijken in Teteringen en de Waterdonken. Zijn gebied binnen de gemeente Breda. Hij loopt binnen bij wijkgebouw De Stee om vooral met ouderen in contact te komen, kijkt mee bij een kluisjescontrole op middelbare school Scala, helpt een tiener bij jeugddorp Juzt en drinkt een kop koffie bij de fietsenwinkel. ,,Mijn moeder zegt dat toen ik vijf minuten oud was ik al wist dat ik agent wilde worden”, lacht hij. ,,Het is een wereldbaan. Boeven vangen, en mensen helpen. Op het moment dat de burger een stap achteruit doet, stappen wij naar voren.”

Sinds 1 juli 2017 worden aangehouden verdachten van geweldsmisdrijven in de horeca ook getest op alcohol en drugs. Het OM zal de verdachte zwaarder straffen. Wees dus verstandig met drinken als je op stap gaat en zeg nee tegen drugs!! #geweld #wetmiddelengebruik #horeca #antidrugs Een foto die is geplaatst door null (@wijkagent_teteringen) op 21 Oct 2017 om 21:45 PDT In Teteringen kan de goedlachse agent niet ongemerkt over straat. On- én offline toegankelijk. ,,Hé Rachid”, klinkt het. Hij zwaait. ,,Wijkagent! Wat ga je vandaag doen?” roept een fietser. Het zit in de aard van het beestje: ,,Ik sta graag dicht bij de mensen. Ik wil benaderbaar zijn.”

Telefoon

Dat valt op in zijn omgang met jongeren. Iets dat hij heeft meegenomen uit zijn jarenlange ervaring als jeugdagent. ,,De jeugd van nu is een andere dan vroeger. De telefoon is veel belangrijker, de drempel om met een agent te praten is soms hoog. Ik investeer daar veel tijd in. Maak een praatje, ze moeten niet van me schrikken. Ik stap de auto uit en ga het gesprek aan. Daarom ben ik ook zo actief op Instagram: ik wil in de haarvaten van de maatschappij zitten. Omdat ik er zo dicht bovenop zit, merk ik dat de lijntjes kort zijn. Het zorgt voor openheid en daardoor wederzijds respect.”

En hij houdt van een dolletje. Een video van hem tijdens een horecadienst ging viraal op Dumpert. Een dame vraagt Rachid of ze een blaastest mag doen, waarop hij haar op zijn telefoon laat blazen. ,,Sindsdien kan ik niet meer in de binnenstad van Breda komen zonder iemand m’n naam roept”, lacht hij.

Tekst gaat verder onder de video.

Good cop

Het roept een vraag op. Kan je als wijkagent tussen de jongeren, tussen de mensen, nog optreden? Ben je dan niet teveel een good cop geworden? Rachid is stellig. ,,Ik ga altijd voor het dialoog, kijk waar ik mensen kan helpen. Maar de wet is de wet. En ik heb een duidelijke grens. Als iemand daar overheen stapt grijp ik in. En weet je, het werkt ook andersom”, zegt Rachid. ,,Omdat ik er dicht op zit en veel deel met mensen, hoor ik ook: als Rachid optreedt, dan zal het wel nodig zijn.”

Roots

Kahja is geboren en getogen in Bergen op Zoom, als een kind van Marokkaanse ouders. In september kopte het AD nog dat allochtone jongeren een baan voor de politie niet zien zitten. Uit angst voor discriminatie op de werkvloer. Ook afkeurende reacties uit de familie zou hen weghouden van het blauwgele uniform. Rachid: ,,De eerste vraag die vooral jongeren mij stellen is: ben jij Turks of Marokkaans? Ik heb in de loop der jaren ontdekt dat het kan helpen dat ik een Marokkaan ben. Het zorgt ervoor dat ik dichterbij mag komen.” En het gooit de discussie open. ,,Ze vragen me wel eens: hoe is het om bij de politie te werken? Het is voor hen toch een drempel. Hoor ik daar wel thuis, met mijn tweede cultuur?” Volgens de wijkagent zijn het vooral praktische vragen die ervoor zorgen dat ze geen folder gaan halen bij het bureau. ,,Ze vragen: kan ik nog wel mezelf zijn? Mag ik dan vasten tijdens het werk? Hoe zit het met de Ramadan? Kan ik nog bidden? Vragen die je toch moeilijker bij collega Jantje stelt.”

Afkeuring kent Rachid niet. Zijn ouders zijn er trots op: ,,Het beroep staat hoog in aanzien in Marokko, net als een advocaat of een arts. Je moet wel overtuigd zijn dat je het kunt. Ik vertel de jongeren dan ook dat het kan. Probeer ze te overtuigen: afkomst maakt niet uit. Ik ben als Nederlandse Marokkaan trots om een politieagent te zijn.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm teteringen-foto : ron magielse wijkagent van teteringen rachid al kahja is ster op instagram. (bewerkt) © ron magielse / pix4profs

Hoe ver kan je gaan?

Wijkagent Rachid al Kahja post veel: we zien de voeten van aangehouden mensen, zijn collega’s, de knoppen aan de binnenkant van een politiewagen… ,,Privacy staat voorop”, zegt de wijkagent. ,,Ik zou nooit leed in beeld brengen. Maar ik wil prikkelen. Laten zien dat we ook bij reanimaties zijn of invallen van gebouwen. Geen zorgen: als er echt een flink incident is, ga ik geen Insta-story maken.”

Rachid is zeker niet de enige politieagent die Instagram als communicatiekanaal gebruikt. Bij de politie zijn ze er blij mee. ,,Het brengt de agent dichterbij de burger. Zo zijn wij gemakkelijker te benaderen en hebben wij meer zicht op de ‘digitale’ wereld”, laat een woordvoerder weten. Strenge regels zijn er niet: ,, De agent die social media gebruikt mag zijn werk en taken in beeld brengen. Mochten er mensen in beeld worden gebracht die herleidbaar zijn en dit niet willen, dan wordt dit beeld niet gebruikt. Ook informatie die een politieonderzoek zou kunnen schaden, wordt niet gebruikt.”