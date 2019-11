Wijkagent Breda waarschuwt: ‘Groepje belt aan en trapt voordeur in’

De wijkagent heeft maandag een bericht geplaatst op de site Nextdoor en Instagram, onder het kopje ‘Dringende waarschuwing’. ,,Wanneer na lang aanbellen niemand reageert, wordt de voordeur van de woning ingetrapt. Het gaat om een groep van drie of vier jongens die zich met een voertuig verplaatst. Die wordt aan de rand van de wijk weggezet, waarna ze zich te voet verplaatsen. Mocht iemand een verdachte groep te voet of per auto zien, bel dan direct 112”, is zijn oproep.

Bewoners schrikken wakker

Smith: ,,Meestal gebeurt het later op de avond of in de vroege nacht. Afgelopen vrijdag was het weer raak, werd er bij een woning aangebeld, langdurig. De bewoners reageerden aanvankelijk niet. Vervolgens werd een poging gedaan de deur in te trappen, de bewoners schrokken daarop wakker. Het groepje ging er vandoor. Na de golf van een jaar geleden, wil ik er nu aan de voorkant bij zijn en waarschuwen. Vorig jaar hebben we er speciaal actie op gevoerd, ook met waarschuwingen op social media. Met hulp van de bewoners hebben we toen vier aanhoudingen kunnen doen. Mogelijk is weer zo’n dergelijke groep actief. Het is uitzonderlijk hoe ze te werk gaan. Het gaat er behoorlijk stevig en brutaal aan toe.”