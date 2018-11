Wijkagent Belcrum waarschuwt voor babbeltruc: ‘Verdorie, het speelt weer op’

BREDA - Wijkagent Wilco Smith die de Belcrum en Spoorbuurt in Breda onder zijn hoede heeft waarschuwt ouderen voor indringers. ,,Het begint weer op te spelen”, vertelt hij over een babbeltruc waarmee een 80-jarige bewoonster uit de wijk recent te maken kreeg.

De wijkagent ergert zich er groen en geel aan. Babbeltrucs zijn er in diverse varianten, deze is volgens hem wel heel sluw: ,,Eerst wordt er op de huistelefoon gebeld en wordt er iets verteld over een gaslek in de straat. Er wordt direct het nodige gevraagd: ‘Bent u alleen thuis, heeft u huisdieren?’ Zo maken ze eerst een inschatting. Dan staat er binnen een minuut iemand voor de deur en wordt er aangebeld. Man in keurig pak, net voorkomen. ‘Ik kom de leidingen even controleren’."

Kwetsbaar

“De man loopt eerst naar de meterkast, vraagt dan of ze een kluis in huis heeft. Loopt naar de kast, zegt dat de leidingen er onderdoor lopen, vraagt of ze de kluis wil openen en de spullen boven wil leggen. Even later is de man er vandoor, met een tas en sieraden.”