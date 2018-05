Wijk- en dorpsraden Breda: 'Formateur, hou vast aan sociaal beleid'

BREDA - De vijftien wijk- en dorpsraden in Breda (en wijkplatforms) doen in een manifest een beroep op de formateur en de coalitieonderhandelaars om het sociale beleid van de afgelopen jaren vast te houden. Ze zijn er niet gerust op dat een bijzonder project zoals bijvoorbeeld Breda Begroot dat wijkinitiatieven beloont overeind blijft.

Het wordt in de brief aan onder anderen formateur Bert Wijbenga van Nieuwenhuizen niet met zoveel woorden gezegd, maar het vertrek van de SP uit de coalitie baart de 'raden' zorgen. Het was met name wethouder Patrick van Lunteren van deze partij die het linkse beleid samen met PvdA-wethouder Miriam Haagh gestalte gaf. Welke politiek gaat de beoogde nieuwe coalitie van VVD, D66 en PvdA straks volgen?

Centrale rol

In het manifest 'De wijken en dorpen in hun kracht', mede ondertekend door sociale initiatieven als Buur4buur Zandberg en Jonge Ondernemende Moeders Haagse Beemden (JOM), staat onder meer: ,,De wijk- en dorpsraden spelen een centrale rol in de wijken en dorpen. Ze zijn hierbij al ruim 20 jaar een bewezen partner. Blijf hen ontmoeten en ga de dialoog aan. Werk samen en neem input mee in bestuurlijke beslissingen.'' Ze dringen er bij de nieuwe coalitie op aan het wijk- en dorpsraden convenant 2019-2022 voor het einde van het kalenderjaar te ondertekenen.

Buurtrechten

Breda Begroot, Burgersessies, Buurtrechten: ,,Continuïteit in beleid kenmerkt een sterke en betrouwbare overheid. Dat doet recht aan alle Bredanaars en zo verdient onze mooie stad pas echt haar slogan Breda Verbindt.'' Voorzitter Marlous Fieret van wijkraad Zandberg West desgevraagd over het manifest: ,,We ervaren dit als zeer positieve beweging die is ingezet en roepen op om bij dit beleid en deze visie te blijven.''