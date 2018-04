'Wij tegen zij' is voorbij in Alphen-Chaam: de hele raad achter het college

,,De tijd van wij tegen zij is voorbij", vatte Hanneke Willemstein (GBSV) de stemming samen. Voor haar Chaamse partij neemt Frank van Raak in het college plaats. Het Alphense GBA vaardigt Erik Wilmsen af. Voor het CDA blijft Corry Janssen als wethouder aan.

De drie kregen ook van de twee kleinste fracties de zegen. VVD'er Guus Huijben zei wel aarzeling bij het raadsbrede model te hebben gevoeld. 'Ze slaan je om de oren en je kunt niks meer' hadden VVD'ers van buiten de gemeente hem gewaarschuwd. Maar dat was vóór lezing van het raadsakkoord. ,,We hebben er heel wat van onze punten in gefietst", aldus Huijben.

Dat ook de kleinste fracties zich herkennen in het raadsakkoord toont volgens Corry Janssen de kracht van de lokale democratie aan: ,,Je moet ook minderheden hun punt laten maken. Ik heb de tijd van polarisatie ook nog meegemaakt. Dan kwam ik thuis na een vergadering en dacht ik: waar bén ik aan begonnen?" De avond stond ook in het teken van het afscheid van Ad van de Heijning, die na veertig jaar gemeentepolitiek als wethouder voor GBA werd uitgezwaaid. In 1978 trad hij toe tot de gemeenteraad van het toenmalige Alphen en Riel. ,,Wethouder was toen nog een erebaantje", herinnerde hij zich zijn voorgangers. ,,De burgemeester voerde het woord."

Ook Van de Heijning ziet in het raadsbrede akkoord een stap voorwaarts: ,,Het ligt in het verlengde van de sfeer van saamhorigheid die we sinds 2006 in deze gemeente hebben opgebouwd. Bij de uitwerking zullen de verschillen tussen de partijen zeker nog aan het licht komen. Zelf heb ik als wethouder de laatste periode van mijn eigen partij het vaakst kritiek gekregen. En dat is prima." Ook Bert van Dijk, die partijloos in het college zat, nam afscheid van de gemeenteraad.