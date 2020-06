Wij sporten, want we zijn niet van suiker, maar: ‘Eén keer 100 kilo optillen kan ook’

Een krabbel van de Indiaan Stijn Vreven

8:54 Al 54 jaar is Bart Dellepoort (l) uit Alphen trouw NAC-supporter op vak F5. En de anderhalf jaar dat Stijn Vreven trainer was? Ja, dat was toch wel een magische periode. Compleet onverwacht promoveerde zijn club drie jaar geleden naar de eredivisie. Die prestatie, plus het rauwe karakter van de Belg, maakte Stijn Vreven immens populair onder de Yellow Army.