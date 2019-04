‘Wij houden allebei van gekke dingen doen’

Leila: ,,Wij woonden nota bene twee straten van elkaar vandaan, maar kenden elkaar niet persoonlijk. Ik woonde aan een pleintje, daar zag ik Marloes vaak lopen als ze haar twee grote dobermanns uitliet. Omdat ik niet ben opgegroeid met honden, ben ik er lang bang voor geweest.”

Marloes: ,,Ik zat toen in mijn zwarte kledingperiode: zwarte kleren, zwart leer, zwarte pet. Én zwarte dobermanns.”

Leila: ,,'Die moet je niet boos maken', dacht ik altijd als ik haar zag. Toen ik na een sollicitatie het kamertje op de afdeling uitliep, zag ik haar zitten... 'Nee! Wil ik dat wel?', schoot er gelijk door me heen...haha. Maar we werden collega’s en al snel ook vriendinnen.”

Marloes: ,,Wij hebben altijd lol. Op kantoor waren wij echt de aanjagers van plezier. Ik hou van gek-ke dingen doen en Leila ook. Ik heb haar een tijdje opgehaald, dan was ik er zeker van dat ze op tijd was. Dan stond ik heel vroeg bij haar voor de deur. Zaten we 's ochtends om half 8 al in de auto met muziek knoeperhard aan.”

Leila: ,,Ik leef altijd erg in het hier en nu. Toen we samenwerkten ook. Ik bleef rustig iets afmaken, als iedereen riep dat het pauze was. Dan stond Marloes aan mijn bureau: 'Kom nou! Escargogogo!'"